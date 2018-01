Van Gogh Museum gaat bezoekers tatoeëren in stijl Van Gogh

Bezoekers aan het Van Gogh Museum kunnen zich voor een keer in het museum laten tatoeëren in de stijl van Van Gogh.

De tattoos zijn een onderdeel van het avondprogramma Vincent op Vrijdag, waarbij het museum samenwerkt met jonge creatieve makers en initiatieven uit Amsterdam. De tatoeages worden gezet door Emiel Steenhuizen en Kim Rense.

Daarnaast is er ook een tekenwedstrijd in het museum. De winnende bezoeker wint een originele ingelijste tekening van Steenhuizen.



Diverse tattoos

De mini-tattoos worden gezet door Steenhuizen. Bezoekers die grotere tattoos wilden hebben, kunnen bij Rense in de stoel zitten. De prijzen variëren van 20 euro voor een mini-tattoo tot 100 euro voor een grote tattoo.



Vanwege de te verwachten drukte, kunnen niet alle bezoekers naar huis met een tattoo. Wel kunnen zij alsnog een afspraak maken bij Steenhuizen voor hun favoriete plaatje.

Avondprogramma

Het programma Vincent op Vrijdag is iedere laatste vrijdagavond van de maand in het Van Gogh Museum vanaf 19.00 uur.