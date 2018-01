Man doodgeschoten in Diamantbuurt, uitgebrande bestelbus gevonden in Duivendrecht

Bij een schietpartij in de Cornelis Springerstraat in de Diamantbuurt is vanavond een man doodgeschoten. Vlak na de schietpartij is een brandende auto aangetroffen in Duivendrecht.

Vlak na zeven uur zou er geschoten zijn, getuigen maken melding van zeker vier schoten. Er is een tent geplaatst op de plaats waar het slachtoffer gevonden is, volgens buurtbewoners gaat het om een man gekleed in een jas met bontkraag. De politie heeft inmiddels bevestigd dat de man aan zijn verwondingen is bezweken.

Buurtbewoners vertellen verder dat het gaat om een jongen uit de buurt. Volgens Het Parool is het slachtoffer de crimineel Annass el Ajjoudi, een man die zou behoren tot de groep rond bekende topcriminelen Benaouf A. en Houssine A.

Zijn naam zou al langer op een dodenlijst hebben gestaan. Agenten zetten in 2015 een Fiat aan de kant die op dat moment achter El Ajjoudi aan reed. Hij was op dat moment van het beruchte waterpijpcafé Fayrouz in Zuid onderweg naar huis. Het duo in de Fiat was hem mogelijk aan het observeren voor een aanslag.

Bus met schuifdeur

Er wordt gezocht naar een tengere man met een zwarte muts en een zwarte jas. Hij zou gevlucht zijn in een wit-grijze bus met een schuifdeur.

Vlak na de schietpartij is een brandende auto aangetroffen op de Buitensingel in Duivendrecht. Het lijkt de bestelbus te zijn waar naar gezocht werd maar dat moet nog vastgesteld worden.