'Dennis Bergkamp tekent bezwaar aan tegen zijn ontslag bij Ajax'

Ajax-icoon en voormalig assistent-trainer Dennis Bergkamp heeft bezwaar aangetekend tegen zijn ontslag. Volgens Voetbal International heeft hij inmiddels een advocaat in de arm genomen en eist hij opheldering over de grond van zijn ontslag.

'We hebben Ajax laten weten het oneens te zijn met de ontslaggronden', zegt advocaat Harro Knijff tegen het weekblad. 'We hebben nog geen andere redenen gehoord dan die in het persbericht stonden en daar tekenen we bezwaar tegen aan.'

Ajax schreef op 21 december dat er geen vertrouwen meer was in de technische staf (Marcel Keizer, Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp red.). 'Met Dennis Bergkamp bestaat daarnaast verschil van inzicht over het te voeren technische beleid.'

Als er geen reactie komt van Ajax voorziet Knijff een arbitragezaak. 'De bal ligt bij Ajax.' Knijff stipt bovendien nog aan dat Bergkamp nog altijd op de site staat vermeld als lid van de technische staf. 'Dat verbaast me in hoge mate, maar het gaat ons hier om de ontslaggronden.'

