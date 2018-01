Scheuren zichtbaar in coalitie: 'Toen u moest leveren aan de SP, leverde u niet'

Het ging er vanavond fel aan toe tijdens het AT5/Parool Openingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral tijdens de discussie over de Amsterdamse woningmarkt vielen de coalitiepartijen (D66, SP, VVD) onverwacht hard tegen elkaar uit.

Reinier van Dantzig (D66) moest het in het bijzonder ontgelden. VVD-lijsttrekker en wethouder Eric van der Burg neemt het D66 kwalijk dat de partij tegen de 40-40-20-bouwverhouding in de stad stemde, terwijl dat als politiek wisselgeld diende voor een eerder besluit over de herziening van de erfpacht. De nieuwe bouwregels van de stad zorgen ervoor dat er bij alle nieuwbouwprojecten 40 procent sociale huurwoningen, 40 procent middeldure huur- en koopwoningen en 20 procent vrije sectorwoningen gebouwd worden.

Alleen maar voor de bühne

'Voor de verkiezingen zegt u: 40-40-20 is slecht. Dan is dat, neem ik aan in uw ogen, na de verkiezingen net zo slecht. Dan is dus de vraag terecht, is het een breekpunt voor u, als het beleid zo blijft? Want als u namelijk zegt, nee het is geen breekpunt, dan bewijst u daarmee dat het retoriek was', beet een steeds harder pratende Van der Burg de D66-leider toe. 'Dan is het alleen maar voor de bühne geweest.'

Maar volgens van Dantzig heeft zijn partij met de tegenstem meer ruimte willen maken voor de middeninkomens in de stad. 'Het voorstel, meneer Van der Burg, dat was een slecht voorstel en dan steunt D66 dat niet.'

'U leverde niet'

De wethouder herinnerde de D66-lijsttrekker er daarna aan, dat hij deel uitmaakt van een coalitie. 'Dat betekent dat als je nu afspraken maakt en je daarvoor dingen krijgt, waar je blij mee bent, dat je ook consequent moet zijn en dingen moet geven als je er niet blij mee bent.' Waarna de wethouder de politieke ruil voor de 40-40-20-bouwverhouding nog een keer aanhaalde. 'Wat u deed op het moment dat u moest leveren aan de SP, toen leverde u niet (...) Samenwerken is ook nu al aan de orde meneer Van Dantzig.'

Van Dantzig zei daarna altijd prettig te hebben samengewerkt met de VVD en de SP. Waarop GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink in lachen uitbarstte en zei: 'Ik merk het'. 'De dag dat D66 hetzelfde vindt als de SP over het woningmarktbeleid, dan hebben volgens mij allebei onze partijen een probleem', verdedigde Van Dantzig zich.

De hand schudden

Woon-wethouder Ivens had zich tot dan toe buiten de discussie gehouden, maar haakte op het eind toch aan. 'Als ik u de hand schud, levert u dan ook?', vroeg hij aan Van Dantzig. 'Want dat wil de kiezer ook weten.'