Mishandelingszaak tegen metromoord-verdachte Philip O. vervallen

Philip O., de man die wordt verdacht van het doodsteken van een willekeurige passagier in metro 53 afgelopen zomer meldt zich vandaag voor de tweede keer in de rechtszaal. Hij werd ook nog van een mishandeling van een verpleegkundige verdacht maar die zaak is komen te vervallen.

Het steekincident dat plaats vond plaats op 27 juli in een drukke metro en zorgde voor een grote schok in de stad. Een 38-jarige man wordt zomaar aangevallen en meerdere keren in hals, buik en borst gestoken. Na de moord wordt de 27-jarige Philip O. al snel op het perron aangehouden. Bij de eerste zitting in oktober werd duidelijk dat hij die dag op onbegeleid verlof was.

En daar ontstaan al snel vragen over als duidelijk wordt dat hij een maand eerder nog een verpleegkundige van het AMC zou hebben mishandeld. Er is aangifte gedaan door de verpleegkundige maar de mishandeling zal uiteindelijk niet worden toegevoegd aan het strafdossier. 'Omdat we die zaak niet rond krijgen', zegt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer zou niet meer willen meewerken aan het onderzoek.

Gedwongen opnamen

O. is al een keer voor een overval veroordeeld maar verbleef destijds op de psychiatrische afdeling na een gedwongen opname. Hij was eerder al met begeleid verlof in de buitenwereld geweest. Maar achteraf concludeert het AMC dat het is misgegaan in de afweging. 'Het verloop van de behandeling gaf geen aanleiding om te vermoeden dat de patiënt een direct gevaar vormde voor zijn omgeving’, schreef het AMC in een reactie.

Gek genoeg wordt deze laatste cruciale passage later geschrapt uit het persbericht. Het AMC dat het wat hen betreft alleen om een 'tekstuele' aanpassing gaat. Wat er verkeerd is gegaan, is inmiddels onderzocht. De resultaten van dat onderzoek zijn voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, deze moet daar nog een oordeel over vellen.