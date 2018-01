Bewoners Pontsteiger kunnen privéjacht niet kwijt na fout bestemmingplan

Bewoners van de Pontsteiger in Houthaven kunnen door een fout niet met hun jachten en boten afmeren naast het gebouw.

Dat meldt de gemeente Amsterdam op hun website.

In het bestemmingsplan van het Pontsteigergebouw zijn 28 afmeerplaatsen voor jachten en boten opgenomen, maar bij de actualisatie van dit plan is het gebruik hiervan per abuis uitgesloten.

Volgens de gemeente was dit niet de bedoeling. Om de fout te herstellen wordt er door Ontwikkelcombinatie Amsterdam Arche V.O.F. een kleine afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd. Als dat is gelukt, kunnen bewoners alsnog hun jachten en boten kwijt naast hun riante woning.