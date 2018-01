Rechts in Verzet: 'Onthoofde pop moet kunnen zolang het vreedzaam gaat'

Actiegroep Rechts in Verzet (RIV) vindt de protestactie bij de Emir Sultan Moskee gerechtvaardigd. Bij de moskee werd een onthoofde pop achtergelaten met de tekst: 'De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan (sic).'

Voorman Hugo Kuijper, mede-oprichter van Pegida in Nederland, zegt nadrukkelijk niets te maken te hebben met de actie. 'Wij kregen het per mail opgestuurd en hebben het op Twitter gezet.' De politie neemt die tweet nu mee in het onderzoek.

Ondanks de ontstane ophef veroordeelt Kuijper de actie niet. 'Dit moet kunnen zolang het vreedzaam gaat en er niet wordt opgeroepen tot geweld.' Volgens hem is de pop het symbool waarvoor de islam staat. 'De islam is geen vredelievend geloof. Niet-gelovigen worden onthoofd, kijk maar naar IS', vertelt hij.

Protestmars op 11 maart

Of de actie wel uit het kamp van RIV komt zegt Kuijper niet te weten. 'Dat zou kunnen. We kregen het opgestuurd maar er stond geen naam bij.' Op 11 maart organiseert de groep zelf een protestactie tegen de nieuwe moskee. Zo wordt er een mars gelopen en zullen er mensen spreken. 'Als er iets is wat geen centimeter ruimte moet krijgen in Nederland, is het de islam', besluit Kuijper.