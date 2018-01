Stroomstoring in Zuidoost verholpen: winkels Arena Boulevard weer open

Een deel van Zuidoost is vanmiddag getroffen door een storing. Een onbekend aantal winkels op de Arena Boulevard hield de deur daarom enige tijd dicht.

Een woordvoerder van netbeheerder Liander bevestigt dat er een stroomstoring is in het gebied. Op haar website meldt het bedrijf dat de ArenA Boulevard en de Bijlmerdreef zijn getroffen. Het aantal huishoudens en bedrijven dat door de storing is getroffen, is minder dan honderd.

Diverse megastores aan de Arena Boulevard sloten vanaf dat moment hun deuren. 'In een keer ging het licht uit en werd het donker', vertelt een medewerker van sportwinkel Decathlon. Ook de naastgelegen vestiging van Mediamarkt heeft de deuren tijdelijk gesloten.

Liander kan nog niets over de oorzaak zeggen, maar de Media Markt laat weten dat de stroomstoring het gevolg is van de storm van eerder vandaag. Getuigen spreken van een 'harde knal' en een 'brandlucht'. Liander verwacht dat de storing rond 17.30 uur is verholpen.