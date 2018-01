GGD start spreekuur voor kwetsbare personen bij vermoeden mishandeling

De GGD start deze maand met een forensisch spreekuur voor kwetsbare personen als ouderen, kinderen en verstandelijk beperkten waar het vermoeden is van fysieke mishandeling of seksueel misbruik.

Er bestond al een spreekuur voor mensen die daar door de politie naartoe zijn gestuurd. Verschil met dit meldpunt is dat de politie niet of nog niet betrokken hoeft te zijn. Zo kunnen artsen of instanties als Veilig Thuis nu ook gaan doorverwijzen naar de GGD. Daar wordt een rapportage gemaakt die ook stand houdt in de rechtszaal, mocht er toch nog naar de politie worden gestapt.

'Vaker dan we denken'

'Geweld binnen deze doelgroep komt veel vaker voor dan we denken', vertelt Ellen Botman van GGD Amsterdam. 'Artsen herkennen het letsel vaak slecht doordat het bijvoorbeeld onder de kleren zit. We zijn bezig met bijscholingen, er moet echt een apart oog voor ontwikkeld worden.'

Bij het Letselspreekuur Plus, zoals het spreekuur heet, werken speciaal opgeleide forensisch artsen en forensische verpleegkundigen. Zij doen lichamelijk onderzoek in een speciaal ingerichte kamer van de GGD. Maar dit kan ook in een ziekenhuis of verpleeghuis. In een rapport wordt het letsel vervolgens beoordeeld. De arts en verpleegkundige zijn getraind in een zorgvuldige omgang met kwetsbare personen.

Patiënten kunnen naar het spreekuur worden verwezen door de huisarts, jeugdarts of verpleeghuisarts.