'Het mag een baas zijn, maar hij moet niet iedereen als een hond zien'

Wat voor bestuurder heeft Amsterdam nodig? In de vijfdelige serie 'De Schets' maakt AT5 aan de hand van vijf deskundigen een profiel van de nieuwe burgemeester.

In het vierde deel van onze reeks licht Amsterdammertje van het Jaar 2017 Salim toe wat hij wenst van de nieuwe burgemeester.

'De burgemeester moet openstaan voor iedereen. Hij of zij moet zich Amsterdammer voelen, een burgervader die in de buurt langsgaat', vertelt de scholier. 'Hij moet tijd besteden aan jongeren, geld vrijmaken voor projecten en op bezoek komen om te zien wat hun ideeën zijn. Dan zien jongeren dat er naar hun geluisterd wordt, dat ze iets kunnen bereiken.'

'Jong of oud maakte me niet uit, man of vrouw ook niet. Zolang hij maar ervaren en stressbestendig is. Hij mag een baas zijn maar niet iedereen als een hond behandelen.'

