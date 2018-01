Diamantbuurt in shock na liquidatie El Ajjoudi

Bewoners van de Diamantbuurt zijn flink geschrokken van de liquidatie op crimineel Annass el Ajjoudi. 'Ik dacht dat het vuurwerk was', zegt een bewoner vandaag. Op de plek waar hij woensdagavond werd doodgeschoten liggen inmiddels bloemen en staat een groot hart met de Andreaskruisen getekend.

El Ajjoudi (29) zou behoren tot de groep rond bekende topcriminelen Benaouf A. en Houssine A. Hij zou al langer op een dodenlijst hebben gestaan. De politie is inmiddels een groot onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.

Bewoners beleefden angstige momenten tijdens de liquidatie. 'Het is een hele rustige buurt, dit verwacht je niet', zegt een bewoner van de Cornelis Springerstraat. 'Ik zat muziek te luisteren en hoorde ineens drie knallen.'

De dader zou alleen hebben gehandeld en zou hij na zijn daad in een lichtkleurig voertuig zijn weggereden. Of de witte Ford Transit, die later brandend aan werd getroffen in Duivendrecht, wat met de zaak te maken heeft wordt onderzocht.

Zoals al gemeld werd in diverse media: de man die gisteravond overleed na een schietincident aan de Cornelis Springerstraat, is de 29-jarige Anass el Ajjoudi. Het onderzoek is in volle gang: https://t.co/IYIq9ZHUzO — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 18, 2018