WK Hearthstone: 'Vechten om een prijzenpot van een miljoen'

Het wordt door meer dan 70 miljoen mensen in gespeeld, toernooien worden in tal van landen via livestreams gevolgd en aan het eind van het toernooi wordt er een dikke prijzenpot verdeeld. Nee, dit gaat niet over het WK voetbal, maar over het WK Hearthstone. 'Vooral de laatste jaren gaat er heel veel geld in om.'

Dat zegt Thijs Molendijk, een van Nederlands beste Hearthstone-spelers. Hij plaatste zich net niet voor dit WK en heeft daarom alle tijd om AT5 een rondleiding te geven door de Beurs van Berlage, waar tot en met zondag zestien diehards om de eindtitel battelen. 'Wat hier aan de gang is, is waarschijnlijk het grootste e-sports-toernooi dat we ooit in Nederland hebben gehad.'

Lees ook: Videogametoernooi met miljoen in prijzenpot komt naar Amsterdam

Hearthstone is een online kaartspel in een fantasy-achtige sfeer, waarbij je je tegenstander van dertig naar nul punten moet spelen door op het juiste moment de juiste kaarten moet spelen. 'Je moet een beetje aan schaken denken, waarbij mensen echt vooruitdenken. Soms zie ik al iets komen waar ik in twee turns van kan profiteren.'

Palmares

De winnaar van deze editie krijgen 250.000 dollar, maar in totaal 'wordt er gevochten om een prijzenpot van een miljoen', vertelt Molendijk. Hoewel dat prijzengeld dus niet naar hem gaat, heeft hij de afgelopen jaren een indrukwekkend palmares opgebouwd. Zo is hij onder meer tweevoudig Europees Kampioen, heeft 166.000 abonnees op YouTube, en zijn wedstrijden zijn miljoenen keren bekeken.

Om zichzelf niet te kwellen, probeert Molendijk een blik op de gereedstaande trofee te vermijden. 'Ik was er een jaar geleden dicht bij, toen zat in de halve finale van het WK. Het moet nog een keer gebeuren dat ik 'm een keer win.' Zelf een glimp van het toernooi meekrijgen? Dan kan via deze livestream.