Chaos op stations: 'Zoek alternatief voor trein'

Het was de hele donderdagavond chaos op de verschillende stations in de stad. Enorme hordes reizigers probeerden hun weg naar huis te vinden tijdens de naweeën van de storm. Het treinverkeer komt weer mondjesmaat op gang maar de NS blijft oproepen een alternatief te zoeken voor de trein.

'De storm heeft veel schade aan spoor, bovenleidingen en stations veroorzaakt die hersteld moet worden, voordat er weer treinen kunnen rijden. Het gevolg is dat er vanavond hooguit enkele treinen kunnen rijden', aldus de vervoerder. Onduidelijk is op welke trajecten en hoe laat er wel gereden kan worden. 'Er kan heel sporadisch een trein rijden.'

Het dringende advies was dan ook om weg te blijven van stations en alternatieven te zoeken. Bussen konden volgens de NS niet worden ingezet omdat de verstoring te groot was. 'Dan hebben we alleen in Utrecht al zestig bussen per uur nodig', vertelde een woordvoerder.

Treinverkeer NS gestaakt. De rest van de avond slechts op enkele trajecten treinen. — NS online (@NS_online) January 18, 2018

#stormpoolen

Op sociale media werd de hashtag stormpoolen in het leven geroepen. Gestrande reizigers vroegen om een lift via de hashtag en automobilisten boden ritjes aan.

#StormPoolen ik zoek een ritje van Utrecht Centraal naar Amsterdam Bijlmer. Bij voorbaat dank!!! — Charlotte de Winter (@charlotteceecee) January 18, 2018

Wie o wie kan krijgt mij van Amsterdam Amstel naar Utrecht? #stormpoolen — Aimee van Gils (@xaimeeeee) January 18, 2018

#stormpoolen rijdt er iemand van Amsterdam naar Baarn (of Utrecht)? z.s.m. — Luc Whittaker (@lucwhittaker) January 18, 2018