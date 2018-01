Inbrekers slopen muurtje om bij kluis te komen

Twee inbrekers hebben in de avond van 18 oktober vorig jaar toegeslagen bij een bedrijf in Amstelveen. De kluis werd van de muur gesloopt en er werd een pinpas gestolen. Met die pinpas is later gepind op de Van Woustraat.

De inbraak vond plaats tussen 22:00 uur en 23:00 uur bij een koelelementenbedrijf aan de Afmijnstraat. De kluis, die vast zat aan de muur, heeft de inbrekers niet kunnen weerhouden van de diefstal. 'De daders hebben een muurtje gesloopt om de kluis eruit te krijgen', aldus de politie.

Bij de inbraak is ook een bankpas meegenomen waar waarschijnlijk nog dezelfde avond geld mee is gepind op de Van Woustraat. 'Wij denken dat een van de daders verantwoordelijk is voor de transactie.' Van het pinnen zijn camerabeelden. De man doet zijn best zijn gezicht te bedekken, maar desondanks is hij gedeeltelijk te zien.

Heeft u tips? Meld deze dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.