Woedende stadsfotograaf stuurt poederbrief naar Postcode Loterij

Stadsfotograaf Thomas Schlijper is helemaal klaar met de Postcode Loterij. Schlijper krijgt, net als veel andere Amsterdammers, veel post van de loterij. De laatste brief waar 'herinnering' opstond was voor hem de druppel. 'Wat een in- en inslecht bedrijf. Wat begrijpen jullie niet aan een NEE NEE-sticker', schrijft hij op Twitter.

Om de loterij terug te pakken heeft hij dus nu een poederbrief verstuurd. In de envelop zit poedersuiker. Een variant op de 'herinneringsbrief' die de loterij eerder stuurde. Veel mensen schrokken van die brief en waren bang dat ze een achterstallige rekening open hadden staan. De tekst op de brief was dus iets te letterlijk, net als de brief die de loterij dus morgen gaat krijgen. 'Lastig hé, als je woorden misbruikt', grapt Schlijper op Twitter.

'Maak een inschrijfpagina!'

De brief is gericht aan het hoofdkantoor van de loterij. Of ze de brief morgen al te serieus gaan nemen is nog even de vraag. Schlijper hoopt in ieder geval dat het werkt. 'Ga er maar vanuit dat níemand post van jullie wil en maak een inschrijfpagina in plaats van een uitschrijfpagina.' Daarmee doelt hij op het feit dat je alleen uit kan schrijven voor post van de loterij. Je krijgt het dus automatisch.