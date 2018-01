Ivens: Niet waarschijnlijk dat SP weer met D66 in coalitie stapt

SP-voorman Laurens Ivens noemt het 'niet waarschijnlijk' dat de partij wederom met D66 in een nieuwe coalitie stapt. De democraten, onder leiding van Reinier van Dantzig, werden tijdens het openingsdebat hard aangevallen om een gebroken coalitiebelofte. 'Wat moet de kiezer wel niet denken als u uw afspraken niet nakomt', sneerde VVD'er Eric van der Burg.

Het gaat allemaal om een gemaakte deal binnen de coalitie van SP, VVD en D66. De SP stemde, tegen haar natuur in, voor korting op de erfpacht. Daar tegenover stond dat D66 en VVD mee zouden stemmen met SP's geliefde 40-40-20 verdeling op de woningmarkt. Veertig procent sociale huur, veertig procent middenhuur en twintig procent koopwoningen. D66 liet het toen op het laatste moment afweten. VVD deed wel wat afgesproken was.

'U leverde niet'

De VVD viel D66 dan ook stevig aan tijdens het debat. 'Wij komen onze afspraken na. Toen u moest leveren aan de SP, leverde u niet.' Van Dantzig bestrijdt dat en zegt altijd transparant te zijn geweest over het tegen stemmen. 'Wij gaan geen voorstel steunen wat desastreus is voor de komende tien tot vijftien jaar.'

Naast de D66 kreeg ook Annabel Nanninga van Forum voor Democratie kritiek. Die was voornamelijk gericht op haar verleden als opiniemaakster. 'U tweette dat u Amsterdam haat. Volgens mij is de integratie bij u mislukt', aldus DENK-voorman Mourad Taimounti. Nanninga vindt het makkelijk scoren. 'Als de argumenten op zijn ga je over iemands verleden praten', reageert ze.

