Treinverkeer mondjesmaat op gang, problemen nog niet voorbij

Het treinverkeer in de stad komt mondjesmaat op gang, toch zijn de problemen nog niet helemaal voorbij. Door de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd na de storm is er 'beperkt treinverkeer mogelijk'. De NS zegt dat er vrijdag ook nog problemen zullen zijn door de stormschade.

Een normale dienstregeling zal er dus ook vrijdagochtend nog niet inzitten. 'Als gevolg van de storm is er nog steeds veel schade aan spoor, bovenleidingen en stations die hersteld moet worden. Hierdoor is er beperkt treinverkeer mogelijk', aldus de NS. De schade is niet 1-2-3 te herstellen.

De NS adviseert reizigers vrijdag kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen. 'Er zullen zeker meer treinen rijden, maar nog niet overal', aldus een woordvoerder. Donderdagavond kwamen er veel mensen thuis door de hashtag stormpoolen. Er werden ritten aangeboden en er werd om ritten gevraagd via sociale media. 'Daar is massaal gehoor aan gegeven', besluit de woordvoerder.