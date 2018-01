Duidelijke regels voor agressieve honden in nieuw bijtprotocol

Er komen eenduidige regels voor agressieve honden, opgeschreven in een heus bijtprotocol. De gemeente wil daarmee voorkomen dat honden onnodig worden afgemaakt. Daarnaast moeten de regels voorkomen dat er verdere incidenten volgen.

Een voorbeeld. Uw hond bijt een passant maar die passant raakt niet of slechts licht gewond. Dan ontvangt u vanaf nu een schriftelijke waarschuwing. Er wordt in die brief geadviseerd om maatregelen te nemen om een volgend incident te voorkomen.

Begeleidingstraject en gedragstest

Mocht een hond echt flink toeslaan en zorgen voor zware verwondingen of slaat de hond voor de tweede keer in één jaar toe, dan volgen er andere maatregelen. Te denken aan een muilkorfgebod of inbeslagname van de hond. Die maatregelen kunnen pas worden ingetrokken als de hond een begeleidingstraject heeft afgerond en er een positieve gedragstest is afgelegd.

Het protocol wordt naar verwachting eind april goedgekeurd door de gemeenteraad.