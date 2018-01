Explosief gevonden in Korte Leidsedwarsstraat

In de Korte Leidsedwarsstraat is vannacht een explosief aangetroffen. Het explosief lag voor de deur van Suzy Wong Lounge, maar of de club er iets mee te maken heeft is niet bekend. De politie werd rond 04.00 uur gealarmeerd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vastgesteld dat het waarschijnlijk om een echt explosief gaat. Het explosief wordt momenteel ontmanteld. De straat is vanaf het Leidseplein tot aan de Leidsegracht afgezet. Het explosief werd in de straat aangetroffen.

Naar de locatie is ook een ambulance opgeroepen. Volgens een politiewoordvoerder maakt dat deel uit van het protocol. Er zou volgens de politie geen direct gevaar zijn voor de omgeving. Omliggende panden worden niet ontruimd. Om wat voor soort explosief het gaat wil de politie niet zeggen, maar volgens omstanders gaat het om een handgranaat.

Afgelopen augustus werd een handgranaat aangetroffen voor club ABE in de Amstelstraat. De club werd daarop maandenlang door de gemeente gesloten.

UPDATE 08.00 uur:

Het explosief is onschadelijk gemaakt. Politie is nog ter plaatse voor sporenonderzoek.