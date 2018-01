Rookvrij schaatsen op de Coolste Baan

Op de Coolste baan, de schaatsbaan in het Olympisch Stadion, mag niet gerookt worden. Het is een van de vijftien maatregelen van de gemeente voor een rookvrije sportomgeving.

De ijsbaan, die gisteren werd geopend, verwijst rokers naar een aparte plek buiten het stadion. Naast de ingang en bij de ingang is roken niet toegestaan. 'De Coolste Baan zal veel worden gebruikt door kinderen die zelf komen schaats of naar het WK Allround zullen komen kijken', aldus de gemeente.

Dit jaar worden ook de ligweides en de gemeentelijke buitenzwembaden rookvrij. Bij alle sportactiviteiten die door de gemeente worden georganiseerd mag niet meer worden gerookt en medewerkers mogen niet in het zich van kinderen roken.

De gemeente is in gesprek met verenigingen om tot een rookvrij beleid te komen. Tot nu toe zijn er in Amsterdam vijf verenigingen over gegaan tot een rookvrije afspraak voor het buitenterrein.