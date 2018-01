Femke van der Laan wordt columnist voor Het Parool

Femke van der Laan (39) wordt columnist voor Het Parool. Vanaf zaterdag schrijft ze wekelijks over haar leven na de dood van haar echtgenoot Eberhard, die op 5 oktober 2017 overleed.

Van der Laan was eerder werkzaam als eindredacteur en journalist. De columns verschijnen in het zaterdagmagazine PS van de Week en op parool.nl. Volgens de krant schrijft ze de columns omdat zij nog dagelijks door Amsterdammers wordt aangesproken over haar echtgenoot en zijn betekenis voor de stad.

In haar eerste column beschrijft ze de verhuizing van de ambtswoning op de Herengracht naar De Pijp.