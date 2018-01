Startende leraren krijgen voorrang bij toewijzing woning in de stad

De gemeente gaat 100 studenten- en jongerenwoningen met voorrang toewijzen aan startende leraren in de stad. Het gaat om een pilot waarmee de gemeente het Amsterdamse onderwijs aantrekkelijker wil maken voor leraren die aan het begin van hun loopbaan staan.

De pilot is nu alleen ingericht op beginnende onderwijzers, maar er wordt gekeken of ook mensen die werken in de zorg- en jeugdsector en bij de politie in aanmerking kunnen komen voor een voorrangswoning. Met het plan wil de gemeente het nijpende lerarentekort in de stad terugdringen.

'Ruggengraat van onze stad'

'Op de Amsterdamse woningmarkt is door de hoge prijzen helaas geen plek voor iedereen. Beroepen in de sociale en maatschappelijke dienstverlening vormen de ruggengraat van onze stad maar vaak zien we juist dat starters uit deze beroepsgroepen een te kleine portemonnee hebben om in de stad te wonen', laat Woon-wethouder Laurens Ivens weten in een reactie. De pilot is geen oplossing voor lerarentekort, aldus de wethouder, maar zou wel kunnen helpen om 'bepalende' beroepen voor de stad te behouden.

Parkeerplaatsen voor scholen

Om het beroep van leraar in de stad een verdere boost te geven gaat de gemeente leraren ook een reiskostenvergoeding geven en kunnen parkeerplaatsen voor scholen onderling verdeeld worden.

De voorrangswoningen worden beschikbaar gesteld in gemengde complexen, waar ook studenten en statushouders gehuisvest worden.