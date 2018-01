Slachtoffer schietpartij Zuidoost nog steeds zwaargewond in ziekenhuis

Het slachtoffer van de schietpartij aan de Maarsenhof in Zuidoost donderdagavond ligt nog steeds in het ziekenhuis. De man werd zwaargewond afgevoerd nadat hij werd beschoten. Waarom hij onder vuur werd genomen is nog steeds onduidelijk.

Het politieonderzoek is in volle gang. De schutter zou een donker getinte man zijn van circa 1,78 meter lang, met een grijze hoodie en een zwarte broek aan en een capuchon op. Hij is nog steeds voortvluchtig.

De politie is nadrukkelijk op zoek naar dashcambeelden. Mensen met dergelijke beelden wordt opgeroepen zich te melden.

Naar aanleiding van een schietincident Maarsenhof #Amsterdam stelt de politie een onderzoek in. Een gewonde met onbekend letsel overgebracht naar ziekenhuis. https://t.co/cuARoxAiSk — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 18, 2018