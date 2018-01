Anderhalf jaar cel voor gewelddadige inbreker

Een 20-jarige Amsterdammer moet achttien maanden de cel in voor twee heftige inbraken. De man was betrokken bij een ramkraak bij brillenwinkel Pearle in Noord en bij een poging tot inbraak bij supermarkt Dirk van den Broek in hetzelfde stadsdeel.

De inbreker sloeg in juli vorig jaar toe bij de Pearle. Samen met zijn handlangers reed hij met een gestolen auto in op de winkel. De brillenzaak bleef zitten met gigantische schade en ruim zestig gestolen brillen. De man werd kort na deze ramkraak aangehouden.

Later bleek dat hij ook verantwoordelijk was voor een poging tot inbraak bij Dirk van den Broek, enkele weken eerder. Hierbij werd onder meer met een moker ingeslagen op de toegangsdeur van de winkel.

Een bekende

Het was niet de eerste keer dat de 20-jarige werd veroordeeld. Daarmee is rekening gehouden in de strafmaat.