Stalkende buurvrouw krijgt 'tien verboden'

Het moet afgelopen zijn met een stalkende buurvrouw in de Rivierenbuurt, zo oordeelde de rechter. De vrouw maakt het leven van haar onderbuurman zuur omdat ze ervan overtuigd is dat hij op oneigenlijke wijze aan zijn appartement is gekomen.

De vrouw bracht sloten aan op gezamenlijke toegangsdeuren, bedreigde gasten van de buurman, maakte post kwijt en plaatste bewust afval in gemeenschappelijke ruimtes. Dat gedrag is nu door de rechter verboden. Daarnaast kreeg ze een contactverbod opgelegd.

Voormalig wethouder

Het slachtoffer van al het gestalk, de onderbuurman, is een voormalig wethouder. Om welke wethouder het gaat maakt de rechtbank niet bekend. Frits Huffnagel, ook woonachtig in de Rivierenbuurt, zegt het in ieder geval niet te zijn. 'Ik heb geen bovenburen maar wel leuke onderburen die niet stalken', laat hij vanuit Bonaire weten.

De vrouw om wie het allemaal gaat kwam overigens niet opdagen bij de laatste rechtszaak.