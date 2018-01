Liefdesmars nadat homoseksuele Xeverio (24) ziekenhuis in werd geslagen

Op 28 januari wordt er een 'mars voor het recht om jezelf te zijn' gelopen. De tocht start bij metrostation Wibautstraat. Op die plek werd de 24-jarige Surinaamse Xeverio met een baksteen het ziekenhuis ingeslagen vanwege zijn geaardheid. Hij hield er een hersenschudding aan over.

Xeverio is niet het enige slachtoffer deze maand. Een jongen van 22 jaar werd in West in elkaar geslagen omdat hij een 'kankerhomo' is. Vandaag werd bekend dat een man van 48 jaar werd mishandeld in het Westerpark omdat hij homoseksueel is.

De organisatoren van de mars zijn geschrokken van de incidenten. 'We zien dat er veel racisme is binnen de homoseksuele (uitgaans)scene. LHBT-personen van kleur worden racistisch bejegend of als een lustobject gezien', schrijven ze in een bericht.

Helemaal onder het bloed

Xeverio werd mishandeld toen hij de metro verliet bij de halte Wibautstraat. Hij werd hard in zijn gezicht geslagen, moest zijn 'bek houden' en kreeg later zelfs slaag met een baksteen. 'Ik was helemaal nat van het bloed en zonder dat ik iets kon zien ben ik een stuk weggerend. Mijn telefoon zat ook onder het bloed en ik moest wachten tot hij droog was voordat ik kon bellen', vertelde hij toen tegen AT5.

De mars begint dus op de Wibautstraat en eindigt bij Vereniging ons Suriname aan de Zeeburgerdijk. Tijdens de mars zullen er gesprekken en toespraken plaatsvinden.