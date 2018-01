'Superbelangrijk': campagne tegen appen op de fiets

De gemeente is onder de noemer 'superbelangrijk' een bewustwordingscampagne gestart. De campagne moet appers en bellers in het verkeer tegengaan. Drie tot vier procent van de fietsongevallen is het gevolg van telefoongebruik. Daarnaast komt ook nog eens vier procent van de ongevallen door het luisteren van muziek op de fiets.

Volgens wethouder Pieter Litjens van verkeer is bewustwording enorm belangrijk. 'Er wordt gewerkt aan een landelijk verbod voor appen op de fiets', vertelt hij. In de tussentijd moet deze campagne dus bijdragen aan minder ongevallen. 'Ook voetgangers zijn vaak afgeleid door hun telefoon. Dat neemt gevaren met zich mee', aldus de wethouder.

Incidenten nemen toe

Bij het GVB hebben ze ook last van appers en bellers die niet om zich heen kijken. 'Onze bestuurders moeten steeds vaker hard remmen of uitwijken met de bus', vertelt Alexandra van Huffelen.

De campagne is er nog de aankomende drie weken.