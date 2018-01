Binnen bij Scientology: 'Ik heb hier nog geen aliens gezien'

De Scientology Kerk opende eind vorig jaar haar deuren aan de Wibautstraat. De organisatie is niet onomstreden. Zo wordt ze door velen gezien als een sekte, die slechts uit is op het geld van de leden. Wat daarvan waar is zocht het programma de Straten van Amsterdam uit. Wij kregen een exclusief kijkje.

De Scientologykerk staat bekend als een vreemde club. Met rare e-meters, die 'spanning' in het lichaam zouden kunnen waarnemen, en om de doctrines van L Ron Hubbard, de grondlegger van de 'kerk'.

Scientologen zouden volgens sommige bronnen geloven dat er een buitenaardse geest is die in elk individu huist. 'Ik heb veel gelezen over aliens, maar ik heb ze nog niet gezien hier', zegt Gerbrig Leistra die ons een rondleiding geeft.

Iedereen binnen de kerk bewandelt zijn eigen pad, om in niveau te stijgen. Maar om te stijgen moet je ontwikkelen daarvoor moet je cursussen volgen, en dat kost natuurlijk wat. 'Een niveau zal misschien 2000 euro kosten, maar er zijn ook een paar goedkopere niveaus.' Leistra vindt niet dat je religie koopt bij Scientology. 'Je moet er wel wat voor doen, want je moet zelf gaan kijken.'

De volledige aflevering van de Straten van Amsterdam bij de Scientology Kerk is hier terug te kijken.