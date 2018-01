Massaal steunbetuigingen voor Emir Sultan moskee: 'Dit is de kracht van Amsterdam'

Moskeegangers van de Emir Sultan moskee in Noord kregen na het vrijdagmiddaggebed bloemen, knuffels en snoep aangeboden. Van alle kanten kwamen steunbetuigingen binnen na de vondst van een onthoofde pop bij de moskee.

'Vreselijk als je hier naar toe komt als moskeeganger en dit over je heen krijgt', vertelt iemand die naar de moskee is toegekomen. 'Het is mensonterend.' De steunbijeenkomst werd georganiseerd door vriendennetwerk Shalaam Shalom, die bestaat uit joodse en islamitische Amsterdammers.

Mensen gingen met elkaar in gesprek over de gebeurtenissen van donderdagochtend, toen de pop werd gevonden. De pop heeft veel impact gehad. 'Het was pijnlijk voor ons. We doen geen vlieg kwaad en hebben hier ook gewoon de Nederlandse vlag hangen', vertelt een moskeeganger. 'De schrik zit er goed in. Onze kinderen zijn heel erg bang', zegt een ander.

'Ze krijgen ons er niet onder'

Bezoekers van de moskee zijn blij met de massale steun. 'Ik vind het prachtig dat we bloemen krijgen. Wij weten dat deze mensen aan ons denken. Ze krijgen ons er niet onder.'

