Donny van de Beek heeft zin in Klassieker: 'Gevoel komt steeds meer naar boven'

Twee weken de tijd had hij om Ajax naar zijn hand te zetten en voor te bereiden op de Klassieker. Erik ten Hag. Na een trainingskamp in Portugal, waarin hij intensief trainde en in een razend tempo de groep moest leren kennen, is zondag al de eerste test. Ook Donny van de Beek ziet de Klassieker van komende zondag zitten.

Bij Donny van de Beek is er nog geen sprake van Klassieker-koorts. 'Het gevoel komt wel steeds meer naar boven. Je hebt er gewoon zin in, je hebt het liefst dat het zo snel mogelijk zondag is en dat die wedstrijd gewoon lekker gevoetbald kan worden.'

En dan is er natuurlijk de debutant in de Klassieker, trainer Erik ten Hag. 'Er ligt een andere lading op. En dan is resultaat nog belangrijker.' Hij zag veel de afgelopen veertien dagen en deed een eerste poging Ajax naar zijn hand te zetten. 'Trainer zijn is niet dat je tovenaar bent. Het is onmogelijk om in twee weken zoveel facetten naar de hand te zetten. Het zijn eerder aanzetten die we gedaan hebben. Hopelijk gaan we daar zondag wel iets van terugzien.'

En dat maakt de aankomende periode een zeer interessante. Ook voor Donny van de Beek, hij verlengde zijn contract tot 2022. 'Ik denk dat ik hier nog stappen kan zetten en daar heb ik gewoon een goed gevoel over', zegt Van de Beek daarover.

Morgen traint Ajax om 10.30 uur voor publiek. De Klassieker begint zondag om 14.30 uur.