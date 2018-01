Van wie is deze trouwring?

Liane is op zoek naar de rechtmatige eigenaar van een gouden trouwring. Ze vond de ring donderdagmiddag in de Stopera, voor het stadsloket.

Op Facebook heeft ze inmiddels een bericht geplaatst maar daar heeft nog niemand zich gemeld. 'Ik wil hem gewoon graag teruggeven', vertelt ze. 'Misschien dat de eigenaar koude handen had waardoor de ring los is gekomen', aldus Liane. 'Het was natuurlijk koud gisteren met die storm.'

Wie weet welke naam er in de ring gegraveerd staat kan zich bij Liane melden, via Facebook. 'Het zou toch wel heel bijzonder zijn als de eigenaar en de ring herenigd worden', besluit ze.