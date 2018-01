Nieuwe Ferdinand Bolstraat officieel geopend: 'Heerlijk dat het klaar is'

Burgemeester Eberhard van der Laan zou de vernieuwde Ferdinand Bolstraat al eerder openen, dat mocht er helaas niet meer van komen. Dus waren wethouder Pieter Litjens (verkeer en vervoer) en stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar vandaag aanwezig voor de officiële opening. 'Het heeft even geduurd, maar goed werk heeft tijd nodig', aldus de wethouder.

En dat het even geduurd heeft is een understatement. Ongeveer zestien jaar zaten winkeliers en bewoners van de Ferdinand Bolstraat in de puinhoop. 'Het is heerlijk dat het klaar is. Ik ben blij dat alle ondernemers er nog zitten', aldus een buurtbewoner.

Die ondernemers hebben het zwaar gehad de afgelopen jaren. 'Er kwamen minder mensen. Het was echt chaos', benadrukt de eigenaar van een lunchroom in de straat. Toch was het volgens de wethouder het wachten waard. 'Helemaal als straks de Noord/Zuidlijn rijdt', zegt hij.

Autoluw

De nieuwe Ferdinand Bolstraat is autoluw. Tussen de Stadhouderskade en de Ceintuurbaan kunnen automobilisten bijvoorbeeld niet meer via de Ferdinand Bolstraat. Ook taxi's zijn niet welkom. De tram rijdt er nog 30 kilometer per uur. Wat er allemaal precies is veranderd lees je hier.