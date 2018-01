Postcode Loterij naar politie om poederbrief stadsfotograaf

De Postcode Loterij kan niet lachen om de poederbrief van stadsfotograaf Thomas Schlijper. In een e-mail laten ze hem weten melding te hebben gemaakt bij de politie. Schlijper zelf noemt dat 'jankenbalken'.

De fotograaf meldde eerder op Twitter een poederbrief te hebben verstuurd omdat hij helemaal klaar is met de ongevraagde reclame van de Postcode Loterij. Vandaag zegt hij de brief toch nog niet te hebben verstuurd.

Een paardenkop in m’n bed had ik van een maffiaclub als de @PostcodeLoterij eerder verwacht maar nee, ze gaan jankenbalken bij de popo.

Om een niet-verstuurde enveloppe. pic.twitter.com/FPfyREOXDQ — Thomas Schlijper (@schlijper) January 19, 2018

Reactie op 'herinnering'

De poederbrief was een reactie op de herinneringsbrief van de Postcode Loterij. De loterij verstuurde een brief met reclame met daarop de tekst 'herinnering'. Veel mensen schrokken daarvan. Verder ergerde Schlijper zich aan het feit dat je automatisch ongevraagde post krijgt van de loterij. Hij vindt dat je jezelf voor die post in zou moeten kunnen schrijven. Op dit moment kan je alleen uitschrijven.

Of de politie al contact heeft gezocht met Schlijper is vooralsnog onduidelijk.