Staking Uber-chauffeurs: 'Deze chauffeurs worden uitgebuit'

Uber-chauffeurs zijn het zat. De commissies die Uber van de ritprijzen afhaalt is verhoogd naar 25 procent. En is het niet de eerste keer dat Uber de commissies verhoogd. Chauffeurs zijn bang dat ze steeds minder zullen verdienen aan een ritje.

Daarom besloten de chauffeurs vanavond te gaan staken. Een grote groep had zich verzameld op de Bok de Korverweg bij Sportpark De Eendracht. 'We zijn boos omdat Uber heel weinig voor z'n chauffeurs doet. De commissie is erg hoog en ze nemen heel veel nieuwe chauffeurs aan. Het werk dat er is is al schaars en daardoor wordt het nog schaarser. En daarom zijn we vandaag aan het staken', zegt een van de chauffeurs.

Ook vakbond FNV was aanwezig om de stakende chauffeurs te ondersteunen. 'Deze chauffeurs worden uitgebuit. Ze werken voor Uber. Uber ontkent eigenlijk dat het een werkgever is, dat is het in feite wel. Deze chauffeurs moeten van alles zelf regelen, waaronder de kentekens. Het kost ze ook nog geld. Het enige wat Uber doet is een kwart van de taart pakken en er bijna slapend rijk van worden en dat zijn ze gewoon zat', zegt Amrit Sewgobind van FNV.

'Er is geen contact met Uber. Hoeft ook niet, zij mogen contact met de chauffeurs opnemen, wij zijn belangrijk. Wij verdienen, wij verdienen! Dit zijn de chauffeurs!', zegt een boze Uber-chauffeur.

'Omdat wij er niks over zeiden kunnen ze meer maken. Maar nu willen we gewoon onze stem uitbrengen. Het moet gewoon veranderen', zegt een andere stakende chauffeur.