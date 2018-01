Een auto is vrijdagavond in het water beland. Het voertuig kwam ondersteboven in de sloot langs de Sloterweg terecht.

De inzittenden wisten volgens getuigen snel uit de auto te komen. Hoe de auto in het water heeft kunnen belanden is vooralsnog onduidelijk. De politie onderzoekt of er alcohol in het spel was.

Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald en afgevoerd.