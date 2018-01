Sybrand Buma: 'J.P. Coen vergelijken met Hitler en Stalin is zot'

CDA-leider Sybrand Buma heeft geen goed woord over voor de naamswijziging van de J.P. Coenschool in de Indische Buurt.

'Alsof je door beelden omver te werpen en namen uit te wissen een beter mens wordt. Alsof je een historie mag en kan uitwissen, vergeten dat onze identiteit is ontstaan in de geschiedenis. Dit is meer en meer een grachtengordeldiscussie aan het worden', zegt hij vandaag in het AD.

Volgens Buma, die niet zo lang geleden zelf nog zijn eigen naam veranderde, is er inmiddels ook discussie over de eveneens naar Jan Pieterszoon Coen vernoemde Coentunnel. 'Maar J.P. Coen is onderdeel van onze historie. Als je alles relativeert, blijft er niets over.' Hij zou het 'een complete farce' vinden als de Coentunnel omgedoopt zou worden tot bijvoorbeeld de Westbuis. 'Alsof mensen dan geen Coentunnel meer zeggen!'

Onzin!

Onder leiding van Coen (1587-1629) werd het land van de oorspronkelijke bevolking van Indonesië afgepakt, wat er vaak bloederig aan toeging. Maar Buma wil Coen niet vergelijken met standbeelden van Hitler of Stalin die later verwijderd werden. 'Die vergelijking vind ik zot. En daarbij: natuurlijk is het ook van belang om de zwarte kanten van ons verleden te belichten.'

'Er wordt gedaan alsof je door een tunnel naar J.P. Coen te vernoemen zelf medeverantwoordelijk bent voor de slavernij. Alsof dat niet zo is als je die tunnel anders noemt. Onzin!', briest Buma verder.