Stedelijk schrapt tentoonstelling na kritiek van weduwe

Een expositie in het Stedelijk Museum met het werk van Ettore Sottsass (1917-2007) gaat niet door. De nabestaanden van de Italiaanse ontwerper waren het niet eens met de invulling van de expositie.

Het museum wilde een 'thematische en didactische opzet' voor de tentoonstelling, schrijft NRC Handelsblad. Ook wilde het museum het werk van andere Italiaanse ontwerpers tonen om te laten zien dat Sottsass een inspiratie was. Maar de weduwe van Sottsass zag dat niet zitten.

'Het werk van Ettore hoef je niet uit te leggen. In musea zie je steeds vaker tentoonstellingen als snacks. Ik ben niet geïnteresseerd in een consumeerbare show', zei ze afgelopen november in een Italiaanse krant. Inmiddels dreigde zij ook met juridische stappen.

Publiekstrekker

Interim-directeur Jan Willem Sieburgh is vorige week nog naar Milaan afgereisd om de weduwe van gedachten te doen veranderen. Ook Rudi Fuchs, oud-directeur van het Stedelijk, heeft tevergeefs geprobeerd te bemiddelen.

De geannuleerde tentoonstelling moest de grote publiekstrekker worden komende zomer, meldt NRC. Sottsass wordt gezien als een van de grootste ontwerpers van de afgelopen decennia. Gesprekken over een tentoonstelling met zijn werk liepen al vijftien jaar.