Hakim Ziyech: 'Of we kampioen worden? Ja'

Spelmaker Hakim Ziyech is ervan overtuigd dat Ajax dit seizoen de titel pakt. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf.

De middenvelder blikt vooruit op de Klassieker tegen Feyenoord, die morgenmiddag op het programma staat. Het is het eerste competitieduel onder leiding van de nieuwe trainer Erik ten Hag. 'Mijn eerste indrukken zijn goed', zegt Ziyech. 'Hij is als trainer anders dan we gewend waren. Het stilleggen is misschien niet fijn als het koud is, maar als we daardoor beter gaan voetballen zie ik het probleem niet.'

Volgens Ziyech zal Ajax niet compleet anders spelen dan onder leiding van Marcel Keizer. 'Er zijn wel wat accentverschuivingen bijvoorbeeld in de organisatie, in het vrijlopen op het middenveld en in het druk zetten', verklapt de Marokkaanse international. Maar in balbezit verandert er weinig, denkt hij.

Kampioen

Met de nieuwe assistent-trainer is Ziyech helemaal in zijn nopjes. Dat is Alfred Schreuder, met wie hij eerder bij FC Twente samenwerkte. 'Wij zijn altijd oprecht en eerlijk tegen elkaar geweest, geven onze mening en zijn niet bang om elkaar op onze fouten te wijzen. Zo iemand heb ik nodig.'

Hij kijkt vol vertrouwen naar het duel van morgen en de laatste dag van de competitie. 'De laatste duels voor de winterstop onder andere tegen koploper PSV zaten we op een niveau dat je van Ajax mag verwachten. Omdat er behoudens een nieuwe linksback weinig is veranderd, denk ik dat we dat niveau direct kunnen oppakken tegen Feyenoord. De automatismen zijn niet ineens weg. We zullen er staan. Of we ook kampioen worden? Ja.'