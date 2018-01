Uber over stakende chauffeurs: 'Hun inkomen ontwikkelt zich goed'

De chauffeurs van Uber hebben de afgelopen jaren best wel wat verdiend. Dat zegt Uber zelf in een reactie op de staking van gisteravond.

Uber-chauffeurs legden gisteren het werk neer omdat ze boos zijn op de commissie van Uber op ritjes. Die is 25 procent en volgens de chauffeurs was dat eerder minder. 'Het is een beetje als slavernij', zei een van de stakers tegen AT5. 'Wij hebben wel gekozen om voor Uber te werken, maar in het begin was het allemaal mooi.'

'De tevredenheid van chauffeurs die onze app gebruiken is erg belangrijk voor ons'. reageert een woordvoerder van Uber vandaag. 'Om continue feedback te krijgen, organiseren wij regelmatig rondetafelgesprekken met chauffeurs en kunnen zij dagelijks terecht bij onze supportcenters. We zien dat de inkomsten van chauffeurs zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld hebben maar blijven het onderwerp in de feedbacksessies met hen bespreken.'

Een van de stakers gisteravond gaf aan dat de boze chauffeurs zelf nog geen contact gezocht hadden met Uber. Naar verluidt zou een Uber-chauffeur bruto gemiddeld zo'n 30 euro per uur verdienen.