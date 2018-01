Femke van der Laan: 'Kinderen verbijsterd door zingende vader'

De kinderen van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan schaamden zich enorm voor beelden waarop hun vader stond te zingen. Dat schrijft Femke van der Laan in haar eerste column voor Het Parool.

De eerste column van de weduwe van Van der Laan verscheen vanochtend. Ze beschrijft de verhuizing uit de ambtswoning aan de Herengracht. Met name het afscheid van de keuken was erg emotioneel, want daar zat Eberhard altijd.

Lees ook: Femke van der Laan wordt columnist voor Het Parool

'Ik slik en slik, net zolang tot ik de tranen in bedwang heb en me weer kan vertonen aan de inpakkers en sjouwers', schrijft Femke. 'Om twee minuten later de keukendeur weer open te zwaaien: de inhoud van de koelkast nog. Ik hoor Eberhard lachen: wat ben je toch een heerlijke jankerd, Femke.'

Verbijstering

Aangekomen in hun nieuwe woning kijken Femke en de kinderen het jaaroverzicht over Van der Laan op AT5 terug. 'De kinderen hebben het nog niet gezien en kijken naar hun vader. Met een glimlach: naar de gemeenteraad, Ajax, de brief, applaus, het Concertgebouw, de kist. Tot er een fragment komt waarin hun vader zingt. Live. Op een podium. Een nummer van Bob Dylan. Dan is de glimlach weg en zijn hun monden in totale verbijstering opengevallen', beschrijft Femke.

'"Nee!" "Wat erg!" "Heeft ie dat echt gedaan?!" "Nee!" Hoofden worden afgewend, ogen bedekt door handen: dit is te erg om naar te kijken. Ook als je vader dood is, kun je je blijkbaar nog hartgrondig voor hem schamen. Voor de tweede keer die dag hoor ik Eberhard lachen.'