Buurtbewoners eisen sluiting waterpijpcafé na brand

Bewoners van de Zaanstraat in de Spaarndammerbuurt voelen zich onveilig door de aanwezigheid van een waterpijpcafé in de straat. Daar brak afgelopen week brand uit.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd een aantal woningen boven de shishalounge ontruimd. Er was brand uitgebroken in een schuur van het café. 'Mijn hele huis stond vol met rook', zei een buurtbewoonster. Het zou bovendien niet de eerste keer zijn geweest dat deze situatie ontstond. 'Dit is gewoon linke soep.'

Bewoners zijn nu een online petitie begonnen om sluiting van de zaak te eisen. Volgens de opstellers van de handtekeningenactie is er een 'rijke geschiedenis' van overlast. 'Omwonenden eisen sluiting voordat er slachtoffers vallen', schrijven zij.

Inmiddels zijn er 47 digitale krabbels gezet onder de petitie. 'Het geduld van de omwonenden helemaal op is! Gelukkig is de brand op tijd ontdekt en zijn er deze keer geen slachtoffers gevallen', schrijft een van ondertekenaars. Een ander: 'Na nu een tweede keer brand en koolmonoxidegevaar is de kans groot dat het weer gebeurt en dan vallen er misschien wel slachtoffers.'