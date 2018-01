Doorgedraaide toerist sloopt hotelkamer bij station Sloterdijk

Een toerist met een 'bad trip' heeft vanochtend vroeg veel schade aangericht aan een hotel aan het Orlyplein, vlakbij station Sloterdijk.

De man was volgens de politie onder invloed van XTC en alcohol. Een vriend van de toerist belde 112 omdat de man 'totaal aan het flippen' was. 'De Britse toerist was totaal niet aanspreekbaar en werd een gevaar voor zichzelf', schrijft de politie op Facebook.

Ambulancepersoneel heeft de toerist naar het ziekenhuis overgebracht. Agenten zijn voor de veligheid met de ambulance meegereden. De hoteleigenaar zal de Brit aansprakelijk stellen voor de schade aan de hotelkamer.