Baudet: 'Misschien wel tien zetels in hoofdkwartier van het kartel'

Thierry Baudet, partijleider van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, denkt dat zijn partij tussen de zes en tien zetels haalt in de gemeenteraad.

Dat zegt hij in het verkiezingsvlog van de NOS. 'Wij doen mee in Amsterdam omdat Amsterdam het hoofdkwartier van het kartel is. Dat moet worden opengebroken.' Het is de enige gemeente waar Forum voor Democratie mee doet.

Baudet verwacht dat de partij, die hier wordt geleid door voormalig columnist Annabel Nanninga, groot wordt in de gemeenteraad. 'Ik denk dat we een hele goede kans hebben om zes tot acht, misschien wel tien zetels te halen. Misschien wel een van de grootste partijen, dat zijn we in de landelijke peilingen al, dus waarom niet ook in Amsterdam?'

Forum voor Democratie stond in een onlangs gehouden peiling op drie zetels. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn op 21 maart. De partij trapt de eigen campagne volgende week zaterdag af.