Run op de beste middelbare school weer begonnen

Vanaf deze week zijn ongeveer 7500 achtste groepers in de stad met die ene belangrijke vraag bezig: naar welke middelbare school ga ik volgens jaar? De open dagen van zijn begonnen en die zijn nodig ook want veel toekomstige middelbare scholieren moeten een voorkeurslijst van twaalf scholen inleveren.

Vandaag volgde AT5 Julia van der Laan die ging kijken bij het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) in Zuid. Ze heeft een havo-advies en dat betekent dat ze een lange lijst met voorkeuren moet invullen en dus ook naar veel open dagen moet gaan om een goed beeld te krijgen van de verschillende scholen. 'Ik vind het heel erg leuk', zegt Julia die inmiddels al een paar scholen gezien heeft. Maar twaalf open dagen bezoeken dat is toch echt te veel.

'Dramales heel grappig'

Ze wil graag naar een school waar veel aandacht is voor theater en muziek en daarom bevalt het MLA vandaag prima. 'Ik vond de dramales net heel erg grappig en leuk, dus ik vind het wel een leuke school tot nu toe', zegt ze. Maar mocht ze uiteindelijk besluiten dat het MLA haar eerste keus wordt, dan is het nog maar helemaal de vraag of ze uiteindelijk ook op de school geplaatst wordt.

Vorig jaar werd 97,7 procent van de kinderen op een school uit hun top-3 keuze geplaatst. 85 procent van de kinderen kwam zelfs op de school van hun eerste keuze terecht. Maar voor 44 kinderen in de stad liep het keuzeproces vorig jaar minder goed af, ze werden op een school geplaatst buiten hun voorkeurslijst. Om datr te voorkomen is er dit jaar een plaatsingsgarantie. Toch knaagt er bij veel kinderen en ouders een gevoel van onzekerheid, zo ook bij de moeder van Julia.

'Schrikbeeld van achtste of negende plaats'

'We houden er rekening mee dat je niet op je eerste plaats kan komen. Dat vind ik niet zo erg', zegt moeder Suzanne Kayzer, die wel enige zorgen heeft over het voorkeurssysteem. 'Het schrikbeeld van op een achtste of negende plaats en dat dat dan nog steeds een school van je voorkeur heet, dat vind ik wel een beetje raar.' Ook Julia zou het erg jammer vinden als ze naar een school moet de laag op haar lijstje staat. 'Dat vind ik minder leuk, maar je kan er niks aan veranderen, dus je moet je aanpassen.'

Menno van de Koppel van Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) verwacht dat er ruim 150 tot 200 kinderen buiten hun top 5 worden geplaatst. Maar er is kans dat het gunstiger uitvalt. 'De scholen die vorig jaar nog relatief nieuw waren, die staan al ietsje steviger. Dus daar durven mensen ook iets eerder voor te kiezen, omdat ze zich al een beetje bewezen hebben. Er komt eerst nog een proef-matching. Voor de definitieve loting kunnen scholen eventueel nog ruimte maken voor een extra klas.'

Julia heeft net als ruim 7500 andere achtste groepers nog een flink aantal kijkdagen te gaan. Op 5 april horen alle kinderen naar welke school ze gaan.

Heb je als ouder of toekomstige middelbare scholier hulp nodig bij je schoolkeuze, of wil je weten hoe je een voorkeurslijst maakt, dan biedt de site van het OCO uitkomst. Op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 kan er ook met de organisatie gebeld worden op het nummer 020 330 6320. Maar ook de site van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam kan uitkomst bieden. Op het forum van de site worden ervaringen over open dagen van middelbare scholen in de stad gedeeld.