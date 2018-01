'Maurice de Hond weigert 2 ton subsidie voor mislukte iPadschool terug te betalen'

200.000 euro wil de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) terug van het voormalige bestuur van de stichting van opiniepeiler Maurice de Hond. Maar zelf noemt hij de claim van DUO 'onterecht en gênant'.

De Hond heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen de claim en wil het conflict uitvechten bij de bestuursrechter, mocht dat nodig zijn, zo zegt hij tegen het AD. De Hond was sinds 2014 de bestuurder van een Steve Jobsschool, op iPadschool, De Viersprong in Zuidoost. Maar twee jaar later bleek dat het benodigde aantal leerlingen om de school open te houden, uitbleef. In oktober 2016 ging de school dicht, op dat moment zaten er nog maar een stuk of vier leerlingen op de school. In de daarop volgende negen maanden kreeg de school nog steeds onderwijsgeld, terwijl daar geen recht meer op was, want er werd geen onderwijs meer gegeven.

'Fout bij DUO zelf'

DUO eist nu een bedrag terug van 207.738, 34 euro terug, meldde onderwijsblad AOB gisteravond. Volgens De Hond ligt de fout juist bij DUO zelf. Het bestuur van de stichting van De Hond zou de vier overgebleven leerlingen hebben overgeplaatst naar een andere Steve Jobsschool in de stad. 'Maar vóór we dit besluit namen heeft onze bestuurssecretaris naar DUO gebeld met de vraag of onze financiering door zou lopen tot het einde van het jaar. Het antwoord was ja', aldus De Hond tegen het de krant.

De Hond vindt dat DUO zelf een fout gemaakt heeft en dat het daarom 'flauw' is om het geld terug te eisen. Hoewel de Steve Jobsscholen in 2013 en 2014 met veel bombarie van start gingen, bleven de vele leerlingen uit. Ook een tweede school in de stad, De Ontplooiing redde het niet zelfstandig. Het onderwijsniveau werd bovendien als 'zeer zwak' bestempeld door de onderwijsinspectie.

Zelf dag indelen

Leerlingen op een zogenaamde Steve Jobsschool leren op eigen tempo met behulp van hun iPad. Ze worden geacht zelf hun dag in te delen en mee te doen aan workshops.