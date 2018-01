Rechter geeft woonbooteigenaar gelijk: geen boete van 50.000 euro voor toeristische verhuur

De gemeente mag een eigenaar van een woonboot aan de Brouwersgracht voorlopig geen dwangsom van 50.000 euro opleggen. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald.

De gemeente had de dwangsom opgelegd omdat de man zijn boot voor structurele verhuur aan toeristen zou gebruiken en er niet zelf zou wonen. De voorzieningenrechter vindt echter dat de gemeente niet heeft bewezen dat de man daar niet woont.

Vleugel

Zo was hij zelf op de boot aanwezig toen toezichthouders van de gemeente, na anonieme tips, langskwamen. Ook zijn op de boot van de man, die pianist van beroep is, persoonlijke spullen aangetroffen, waaronder een vleugel.

De woonbooteigenaar zegt dat hij de woonboot enkel als bed and breakfast gebruikt. Dit zou hij in september 2013 al aan de gemeente hebben gemeld. Mocht hij zich niet aan sommige voorwaarden hebben gehouden, dan wil hij graag in gesprek met de gemeente.

Bezwaar

De woonbooteigenaar heeft bezwaar tegen de boete gemaakt. Daar komt over zes weken een beslissing over. Omdat dat bezwaar volgens de voorzieningenrechter een 'redelijke kans van slagen' heeft, hoeft hij tot die tijd de dwangsom niet te betalen.