Vuurdoop voor Ten Hag in voor Klassieker uitverkochte Arena

Is hij er klaar voor? Maar eigenlijk nog veel belangrijker: is zijn team er klaar voor? Vanmiddag om 14.30 uur begint Erik ten Hag aan zijn eerste competitieduel als trainer van Ajax. Rustig aan beginnen is er niet bij, want de enige echte Klassieker staat op het programma.

In de Johan Cruijff Arena ontvangt Ajax vanmiddag Feyenoord en daarom werden de Ajacieden gisteren al uitbundig toegezongen door fans op de laatste training. 5-1, 10-0, waren de uitslagen die door fans genoemd werden. Het mag duidelijk zijn, het vertrouwen is groot bij het Ajax-publiek. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want vlak voor de winterstop draaide Ajax best aardig. Zo werd er gewonnen van directe tegenstanders PSV en AZ, maar dat gebeurde natuurlijk wel nog onder de onlangs ontslagen trainer Marcel Keizer.

Lees ook: Ten Hag: 'Ik leg de lat hoog, want goed is niet goed genoeg'

Nieuwe naam in basiself?

Het is de vraag of het team onder Ten Hag wezenlijk anders zal gaan voetballen. Wel is er mogelijk een nieuwe aanwinst te bewonderen in de basiself van morgen. De Argentijnse verdediger Nico Tagliafico werd in de winterstop gehaald en zit bij de wedstrijdselectie. Tijdens een trainingskamp in het Portugese Albufeira zei Ten Hag dat de Argentijn fit genoeg is om meteen in actie te komen.

Wie waarschijnlijk in de spits zal beginnen is Klaas-Jan Huntelaar. Nu Kasper Dolberg geblesseerd is, blijft er voor Ten Hag weinig te kiezen over wanneer het gaat om de spitspositie. De overige 17 spelers in de wedstrijdselectie zijn: Andre Onana, Kostas Lamprou, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Max Wöber, Deyovaisio Zeefuik, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Carel Eiting, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Siem de Jong, David Neres, Amin Younes, Mateo Cassierra, Justin Kluivert en Noussair Mazraoui.

Meer nieuws over de Klassieker en interviews na afloop? Kijk dan vanmiddag op onze site, app en Facebookpagina.