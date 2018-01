'Openlijk over straat rollebollende bestuurders vanwege brug over IJ'

D66 en GroenLinks hebben het stadsbestuur om opheldering gevraagd over uitspraken van gedeputeerde Elisabeth Post (VVD). Zij vergelijkt de komende fietsbrug over het IJ met een 'zebrapad op de A4'.

Die vergelijking maakte de provinciebestuurder deze week op haar eigen blog. Post zegt dat schepen het IJ moeten gaan mijden en dat de brug bovendien veel te hoog is voor fietsers. 'Het belemmert voor iedereen de doorstroming en het maakt het er zeker niet veiliger op.'

Lees ook: 'Bruggen over IJ gevaar voor cruiseschepen'

Tunnel

Post pleit in plaats van de brug voor een tunnel. 'Een tunnel ligt niemand in de weg, wordt nooit aangevaren en gaat daardoor dus ook niet stuk. In een tunnel ben je veel minder afhankelijk van weersomstandigheden.'

Raadsleden Zeeger Ernsting (GroenLinks) en Jan-Bert Vroege (D66) zijn verbaasd over het blog van Post. 'Eerder hebben GroenLinks en D66 al aangegeven zich zorgen te maken over de relatie tussen gemeente en provincie in dit dossier. Openlijk over straat rollebollende bestuurders komen de voortgang van het proces niet ten goede.'

Lees ook: Anti-brug protest in Noord: 'Met een scootmobiel glij je er zo vanaf'

Deelbelang

De twee raadsleden willen weten wat het stadsbestuur van de uitspraken van Post vindt. Verder stellen ze dat Post 'slechts een deelbelang van de economische sector verdedigt'.

De fietsbrug komt bij de Kop van Java. De provincie Noord-Holland heeft zich al eerder tegen de brug uitgesproken, net als toenmalig minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen.