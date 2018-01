Automobilist laat voetganger aan lot over na aanrijding in Nieuw-West

Een automobilist is gisterochtend doorgereden nadat hij een voetganger had aangereden in Nieuw-West. Het slachtoffer belandde op de motorkap van de auto en liep zwaar letsel op, maar dat was voor de automobilist geen reden om te stoppen.

De automobilist liet de voetganger aan zijn lot over. De politie is daarom op zoek naar getuigen van het ongeval, dat vlakbij het metrostation Jan van Galenstraat plaatsvond.

Er zouden twee mensen zijn geweest die het ongeluk tussen de kleine, gele auto en de voetganger hebben gezien, maar die hebben zich nog niet gemeld bij de politie.