Pechtold: Wilders is te laf om mee te doen in Amsterdam

Volgens D66-leider Alexander Pechtold is PVV-voorman Geert Wilders 'te laf' om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. 'Amsterdam is te nuchter, te trots en te divers om voor jou te zwichten.'

Dat zei Pechtold gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in De Rode Hoed, schrijft NH Nieuws. Nieuwkomers Denk, Forum voor Democratie en Bij1 doen wel mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, waar we op 21 maart voor naar de stembus gaan.

PVV en FvD

Toch hebben de PVV en Forum voor Democratie wel wat met elkaar gemeen, zei Pechtold gisteren volgens het AD. 'Baudet en Wilders hebben een oneindige voorraad zondebokken. Voor elk probleem is wel een schuldige. Al is het vaak iemand met een migratieachtergrond of een D66'er. Maar constructieve oplossingen hebben ze niet. De kiezers worden door Wilders en Baudet door de gek gehouden.'

D66 is op dit moment met 10 zetels de grootste partij in de peilingen. GroenLinks en de PvdA volgen met 8 zetels, en daarna komen de VVD met 5 zetels en de SP met 4 zetels.